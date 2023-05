RECENZE: Ed Sheeran umí nakládat i s temnými tématy

Pracovat na něm začal před deseti lety. Hodlal vytvořit dokonalé akustické dílo, a tak nahrál až stovky písní. Počátkem roku 2022 ale přišlo několik událostí, které změnily jeho život i práci.

Jeho těhotná manželka Cherry zjistila, že má nádor, přičemž nutná operace mohla proběhnout až po porodu. Náhle pak zemřel jeho nejlepší přítel Jamal Edwards a on musel k soudu, aby obhájil svou uměleckou integritu a skladatelskou kariéru, protože byl obviněn z plagiátorství. Během několika dnů byl vtažen do spirály strachu, zoufalství a úzkosti. Měl pocit, že se topí, a nemohl popadnout dech.

Tehdy pro něj začalo být psaní písniček terapií. Pomáhalo dávat smysl jeho pocitům a zachytil v něm, co mu prošlo hlavou. To vše učinil během týdne, předchozí desetiletá práce ustoupila jeho novým temným myšlenkám.

Mimochodem, den před vydáním alba u soudu o autorství písně uspěl. Byl obviněn, že „opsal“ skladbu Thinking Out Loud od písničky Let's Get It On zesnulého amerického zpěváka Marvina Gaye. Dědicové požadovali nebývale vysokou sumu 100 milionů dolarů a Sheeran na to konto dokonce prohlásil, že pokud soud prohraje, skončí s hudbou.

K tomu naštěstí nedošlo, byla by to věčná škoda. Jakkoli byl ve špatné psychické kondici, umělecky se neshrbil ani nepadl. Na novince vytvořil to, co mu jde nejlépe. Lichotivé melodie, které nejsou vtíravé, leč zbavit se jich v mysli je pro další dlouhé chvíle složité.

Jeho nejbližším partnerem při přípravě desky byl americký hudebník a producent Aaron Dessner, známý z kapely The National i z role producenta Folklore (2020) a Evermore (2020), indiefolkových alb popové zpěvačky Taylor Swiftové. Bylo pro něj jistě složitější přivést k akustickému zvuku ji než Sheerana. S ním si s ohledem na podobně laděnou tvorbu své skupiny The National měli od začátku jistě co říct.

Foto: Warner Music Obal nového alba Eda Sheerana

Problémem desky je monotónnost. Tempo písniček je obvykle střední, jejich nálada je podobná a vezmeme-li v potaz témata textů, stačí dvacet minut na to, aby měl posluchač obrázek, který se už nebude měnit. Naštěstí je na albu skladba Curtains, s nadějí v textu, osazená elektronikou, smyčci i pianem a směřující i díky odvážnějšímu tempu ke katarzi. Jednoznačně je to jedna z nejlepší položek.

Celá kolekce není jen souzvuk zpěvákova hlasu a kytary. Je na ní celá řada zvuků, ať už jde o elektroniku, cello, housle, trombon, syntezátory, nebo bicí. Povšechně nepřekračují meze v kontextu Sheeranovy tvorby přijatelného. V písních teatrálně nezáří, spíše se drží nepatrně zpět. Jejich hlavním tahounem je hlas.

V textech není Sheeran konkrétní, spíše se zamýšlí, opatřuje slovy své pocity, konstatuje a přitakává obyčejnému lidskému stárnutí v období, kdy člověk konečně pochopí, že některé věci jsou nevratné.

Pochvalu nicméně zaslouží za odvahu, protože být nejpopulárnější mladý písničkář světa a vydat album o odchodech, smutku i stárnutí, chce odvahu. V celém tom příběhu je pak znovu potvrzen talent chlápka, který je autentický.