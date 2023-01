Zemřela herečka Lisa Loringová

Addamsova rodina, sestava ze 60. let. Lisa Loringová sedí vpředu.

Lisa Loringová se narodila na Marshallových ostrovech. Její rodiče sloužili u námořnictva. S modelingem začala již ve třech letech. Jako malé dítě s mámou zamířila do Los Angeles, kde začala její herecká kariéra.

První roli dostala v rámci seriálu Dr. Kildare, který se v USA vysílal v 60. letech. V seriálu - jenž ji doživotně proslavil - Addamsova rodina se poté objevila v letech 1964-1966. Tehdy šlo vůbec o první filmovou verzi původní předlohy, komiksu Charlese Addamse, který se do přípravy projektu také aktivně zapojil.

Když skončil, Lisa Loringová přijala roli v dalším seriálu The Pruitts of Southampton. Po ní následovaly další a další podobné tituly. Ostatně byly to právě seriály, s nimiž svou hereckou kariéru většinou spojila.