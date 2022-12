Oblíbená platforma Netflix opět válí. Wednesday je pořádně pekelná Středa

Tím však skončila její docházka mezi „normíky“. Nezbednou uličnici čeká internátní akademie pro vyvrhele se zvláštními schopnostmi. Nevermore (Nikdy víc) se stane jejím novým domovem. Seznámili se tam její rodiče, kteří by se za zdi tohoto, podle nich, magického místa nejraději hned vrátili. To ale jejich „bouřkový mráček“ má jiné plány. Útěk.

Další herecké obsazení překvapivě pokulhává, i když urostlá Gwendoline Christie (známá bojovnice z Hry o trůny) coby ředitelka školy ční nejen svou výškou, ale i výkonem. O něco méně přesvědčivě se zhostili Luis Guzmán role Gomeze Addamse a Catherine Zeta-Jones jeho milované, temně éterické Morticie. Do své postavy s alabastrovou pletí mohla vložit o kapku víc života, takto působí mrtvěji, než by musela. Pozorné diváky a pamětníky pak možná zaujme herečka Christina Ricci, představitelka původní filmové Wednesday.

Nutno podotknout, že i když se Netflix zaštiťuje hvězdným Timem Burtonem (Střihoruký Edvard, Mrtvá nevěsta), on sám režíroval jen první polovinu z osmi epizod. Jeho rukopis však zůstal do konce nepošpiněn.

Po fenoménech Harry Potter, Stmívání, Stranger Things a jiných příšerácko-vampýrských filmech a seriálech si tvůrci vytyčili poměrně nelehký úkol. Přivést k životu Addamsovu rodinu, filmový hit devadesátých let původně vycházející jako komiks, a to s vtipem a přitažlivostí, jimiž by dokázali zaujmout současnou mladou generaci. Podle dosavadních reakcí a čísel sledovanosti se zdá, že do své pavučiny chytili i mnohem starší diváky.