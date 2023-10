ŽEBŘÍČEK: Zabijáky udolala Tlapková patrola

Americké deníky také v této souvislosti připomínají, že hrané filmy v návštěvnosti doplácejí na pokračující stávku v Hollywoodu. Ani Zabijáci rozkvetlého měsíce nemohli jít totiž do kin během velkých veřejných premiér, reklamních akcí, do nichž by se zapojily herecké hvězdy. V tomto případě mimo jiné Leonardo DiCaprio a Robert De Niro.