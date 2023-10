RECENZE: Anatomie pádu informace postupně dávkuje

A zatímco v Zóně zájmu hraje Hüllerová dokonale nelidskou postavu manželky velitele koncentračního tábora Osvětimi Rudolfa Hösse, spisovatelce Sandře v Anatomii pádu dává takovou nálož emocí, že jdou diváci po celou dobu s ní a bojí se, co by mohlo vyjít najevo.

Svědci Sandřina manželství, manželovy nahrávky rodinných záležitostí, vystoupení obžaloby i obhajoby, to vše není vedeno jen snahou nalézt odpověď na otázku, co a jak se stalo, ale Trietová především (i použitím flashbacků) umně skládá portrét rodinných vztahů a vazeb. Velmi přirozeně do něj vkládá obecnější témata, konkrétně tvůrčí krizi, soužití manželů, kde oba mají stejnou profesi, ale ona je úspěšnější, a z toho plynoucí možnou žárlivost, frustraci. Diváky drží v napětí do poslední chvíle, a i když verdikt je vyřčen, zneklidnění zůstává.