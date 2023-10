RECENZE: Zabijáci rozkvetlého měsíce jsou Scorseseho dýmkou míru

Důvodem bylo právo na podíl z ropy, která se objevila na jejich území. Zlý bílý muž přichází v beránčím rouchu přítele a snaží se nesmírné jmění vyženit a problémových indiánů se zbavit. To by však nesměl být Martin Scorsese, aby ze série neprošetřených vražd neudělal jeden z nejvýraznějších filmů roku.

V rámci šest let trvající tvorby scénáře převrátil předlohu naruby a společně s Ericem Rothem postavil do středu pozornosti válečného veterána Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio). Ten se vrací domů ke svému strýci (Robert De Niro), aby se stal hybatelem strašného plánu. Naivní prosťáček se slabostí pro ženy a peníze se sice zamiluje do indiánky Mollie (Lily Gladstone), pod přísným dohledem oklahomského dona ale začíná likvidovat celou její rodinu.