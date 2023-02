Medvěda neufotíš. Film Buď chlap! o přeměně Jakuba Prachaře v muže představil trailer

Zápletka děje se točí kolem jednoho kurzu, který vede bývalý mariňák Weisner v podání Ondřeje Sokola. Právě on se snaží pány, jak účastníkům akce říká, změnit v chlapy, muže. „Ostatní točí spíš s Tatrami v pozadí, my jsme se ale vydali s herci, štábem i technikou do míst, kam se odhodlá málokterý filmař,“ řekl k podmínkám natáčení, které rozhodně nebyly lehké, režisér Michal Samir.

Tereza Ramba vše upřesnila: „Medvěd, který si přijel s námi zahrát až z Maďarska, se prý bál elektrického proudu v drátech kolem nás. Jen nám nikdo neřekl, že v těch drátech žádný proud není. Přes to všechno mě to hrozně bavilo, chtěla jsem u toho být a myslím, že by to mohl být po dlouhé době velký úspěšný film pro každého.“