Film Buď chlap! První ukázka slibuje dobrodružství, Prachaře, Rambu a Sokola

Na jaře příštího roku se v kinech objeví nový snímek Buď chlap! Jeho tvůrci v pondělí představili první ukázku, která diváky zavede do Vysokých Tater, kde se odehrává nejdobrodružnější část příběhu Pavla a Terezy. Ti se setkávají po letech, aby v sobě znovu objevili to, co k sobě cítili v dětství.

Teaser k filmu Buď chlap!Video: Bioscop