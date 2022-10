Jan Žižka boduje v kinech a láká do Trocnova. V novém skanzenu budou i rekvizity z filmu

„S Petrem Jáklem jsme se dohodli, že v budoucnu by se zde měly objevit i rekvizity, zbraně nebo kostýmy z filmu Jan Žižka. Budou součástí expozice. Náš archeoskanzen by měl být místem, kde se návštěvníci mohou zblízka podívat, jak film vznikal, ale hlavně kde a jak Žižka žil. Je tady přesně podle dobových záznamů postavený i zemanský dvorec, tedy prostředí, které Žižku pravděpodobně obklopovalo,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Pro milovníky našeho filmu pak budou určitě lákadlem rekvizity podobné těm, co byly použity ve filmu, a v budoucnu i ty filmové. Trocnov je natolik zajímavý, že stojí za to se sem vydat. Diváci se mohou přijet podívat, jak to tehdy doopravdy vypadalo, a zažít velmi podobné pocity, jako zažívali herci ve filmu,“ dodal režisér Petr Jákl.