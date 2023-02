Filmové premiéry: Šťastně až na věky, Ant-Man a Wasp: Quantumania, Julie, co by bylo, kdyby… a Je mi ze sebe špatně

Dokumentaristka sledovala své postavy tři roky. Někteří žijí v polyamorii, jiní v otevřeném vztahu, ve snímku je katolický monogamní pár, dlouholetá milenka ženatého muže a žena, která poté, co ji opustil manžel, hledá lásku na seznamkách. Pokaždé po delší době se s nimi autorka sešla a zjišťovala, jestli se jejich život posunul, stalo se něco zajímavého pro natáčení.

Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co považovali za možné.

Píše se rok 2052 a Julie slaví 80. narozeniny. Je spokojená a šťastná, jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná. Najednou ji přepadne myšlenka, co by se bývalo stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. Od jejích sedmnáctých narozenin až do teď byl její život plný malých, ale zásadních náhod. Každý tento moment jí otočil osud o 180 stupňů…