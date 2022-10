Festival v San Sebastianu otevřel filmu Il Boemo dveře do světa

Film s Vojtěchem Dykem v hlavní roli barokního skladatele Josefa Myslivečka sice nakonec cenu od poroty nedostal, už jeho zařazení do hlavní soutěže však představuje úspěch, který mu otevírá cestu dál do světa.

Festival v San Sebastianu patří do pětice nejprestižnějších evropských přehlídek, k nimž patří filmové festivaly v Benátkách, Cannes, Berlíně a Karlových Varech. Řadí se do takzvané kategorie A, což mimo jiné znamená, že v jeho hlavní soutěži smějí být uvedeny pouze světové nebo mezinárodní premiéry.

Díky tomu na něj jezdí zástupci mnoha dalších festivalů, vybírají filmy do svých programů a hlavní soutěž je logicky v jejich zorném úhlu na prvním místě. A jezdí sem i obchodníci a distributoři, aby si udělali obrázek, z čeho lze na podzim a v zimě do kin vybírat.

Skoro by se dalo spekulovat, že historický snímek o geniálním skladateli z 18. století neměl u této poroty šanci.

Bez ohledu na ceny měl Il Boemo na festivalu nesporně úspěch. Ukázalo se to už na novinářské projekci, z níž skoro nikdo neodešel, což na festivalech zdaleka není obvyklé – program je tak nabitý, že pokud snímek nezaujme, spěchá člověk prostě na jiný. Samozřejmý není ani závěrečný potlesk, kterého se Il Boemovi dostalo: novináři bývají ve vyjádření prvních pocitů na rozdíl od běžného publika obezřetní.

Zato diváci ve vyprodaném sále pro 1800 lidí při premiéře emocemi nešetřili a příběh vnímali velmi pozorně. Ve vtipných scénách zněl sálem smích, ve vypjatých by člověk slyšel upadnout příslovečný špendlík.

„Je to mimořádně krásný zážitek, člověk se cítí výborně, protože je v tu chvíli se svými prvními diváky,“ řekl Právu Vojtěch Dyk, který byl stejně jako ostatní příjemně překvapen i úrovní následující tiskové konference, jíž se zúčastnily vedle hlavních tvůrců i tři italské herečky, které hrají hlavní ženské role.

