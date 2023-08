Festival Rock en Seine: Billie Eilish a omdlévající fanoušci

Už při východu z metra nás obklopil obří dav lidí všech věkových skupin, který pozvolna postupoval přes most až na místo dění. Kontroly probíhaly i přes velké množství návštěvníků svižně a my se tak rychle ocitli v obřím areálu plném stánků s všemožným sortimentem.

Jako první na hlavní pódium vstoupila švédská zpěvačka Tove Lo, která začátkem léta vystupovala i na pražském festivalu Metronome. Už ta však měla několik prvních řad zaplněných fanoušky Billie Eilish, proto byla atmosféra v hledišti poněkud bez energie. To se ale změnilo prvními tóny zpěvaččina největšího hitu Habits (Stay High), při kterém se dav rozezpíval.

Po ani ne hodinové pauze se na pódiu objevila norská písničkářka Girl in Red, která i přes horečky odehrála živou show plnou indie písní převážně o romantické náklonnosti k ženám. Dav pořád nepatřil mezi nejhlasitější, ale postupně se jeho hlasivky začínaly rozehřívat.

Během poslední písně I Wanna Be Your Girlfriend se zpěvačka odhodlaně vrhla do natažených rukou a lidé si ji posílali nad svými hlavami.