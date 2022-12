České filmové pohádky letem století. Kterou máte nejraději?

První filmové pohádky se datují do počátku dvacátých let minulého století, ale ani Červená Karkulka Svatopluka Innemanna (1920), ani Zlatý střevíček Jaroslava Kvapila (1922) se nezachovaly a další upadly v zapomnění.

K fenomenálnímu rozmachu žánru došlo až na počátku padesátých let úspěchem Pyšné princezny (1952), kterou podle předlohy Boženy Němcové natočil Bořivoj Zeman s Vladimírem Rážem a Alenou Vránovou v hlavních rolích.

Na druhém místě je jen o tři roky mladší pohádka Byl jednou jeden král (1954), na kterou přišlo do kin bezmála šest milionů diváků. Opět podle předlohy Boženy Němcové a v režii Bořivoje Zemana, ale s výraznou úpravou Jiřího Brdečky a Jana Wericha.

Zeman, Brdečka, Werich a Vlasta Burian vnesli do žánru do té doby nevídanou porci humoru, který se v pozdějších letech stal jedním z hlavních rysů českých filmových pohádek.

Do role Popelky chtěl režisér obsadit Janu Preissovou, ta však byla těhotná, a v době natáčení už by to bylo hodně vidět. Vzpomněl si tedy, že v nové verzi Babičky viděl jako Barunku šikovnou mladou holku Libušku Šafránkovou, a tak nabídl roli jí.