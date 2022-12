Režisérka Marta Santovjáková Gerlíková o Největším daru: K nám Valachům bodrost a upřímnost prostě patří

S Dariou Hrubou nás dala dohromady již předešlá spolupráce, na pořadu Folklorika České televize. Asi po půl roce, kdy jsem začala pohádku připravovat, oslovila jsem ji, jestli by do ní se mnou šla, neboť můj kolega, se kterým jsem pohádku začala realizovat, onemocněl. Daria souhlasila, za což jí moc a moc děkuji. Na pohádce odvedla velký kus práce.

Ne, s natáčením jsem začala už před lety. V roce 2016 jsem dala do kinodistribuce první svůj snímek Děda představující krásy Valašska. Dělala jsem ho s kolegy Milanem Baslem a Jiřím Novotným. Hrál v něm mimo jiné můj blízký přítel, úžasný muzikant Franta Segrado… Na premiéře jsem se pak zavázala rodnému kraji, že Valašsku věnuji pohádku. Jelikož jsem člověk, který dlouho neposedí, dala jsem se do příprav.

Už v roce 2016 přišla myšlenka, že bych chtěla natočit příběh o slovanských bozích, také o tom, jaké by to bylo, kdyby nebyl dodržen řád Vesmíru, bohyně ročních období by se střídaly ve vládě nepravidelně. Ono to bylo i logické. Ze své terasy na Radhošť vidím. A tam bydlí – jak asi všichni vědí – Radegast. A když u nás začalo sněžit skoro v létě, kdy byly nakvetené stromy, byla to jasná volba.