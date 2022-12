Filmové premiéry: Největší dar, Srdce dubu, Když promluvila, A pak přišla láska, Jízda na hraně či Bandité pro Baladu

Jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé do života bohům, vypráví česká pohádka Největší dar. Dokument Srdce dubu přináší dobrodružství obyvatel jednoho stromu. Film Když promluvila sleduje odhalení sexuálního predátora Harveyho Weinsteina. Kartářka pomáhá hrdinkám filmu A pak přišla láska. V prostředí sjezdového lyžování se odehrává sportovní životopisné drama Jízda na hraně.Z převážně dokumentárních obrazů je složena lyrická groteska Bandité pro Baladu. Na Islandu v 19. století se odehrává Zapomenutá země.

Foto: Novinky Filmové premiéry