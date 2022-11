O adventu do kina: Vánočnímu příběhu konkuruje Největší dar. A všechny vyzve Avatar

Poněkud nevánoční, ale tradiční je zase obnovená premiéra snímku Karla Zeman Ukradená vzducholoď. Je nově digitálně zrestaurovaná a svým příběhem, výjimečnou výtvarnou stránkou vás spolehlivě vrátí do dětství. Malým divákům zase ukáže, že kvalitní animace u nás byla dávno před kultem 3D pohádek. Do kin jde film 24. listopadu.

Prvního prosince se pak konečně dočkají milovníci pohádek. Největší dar režisérek Darii Hrubé, Marty Santovjákové Gerlíkové čekal téměř tři roky, než se dostal do kin. Vedle klasického příběhu o vítězství dobra nad zlem, o lásce vás zavede do čarokrásného kraje, na Valašsko. Asi není divu, že nejvyšším bohem je tam Bolek Polívka alias Radegast.

Na fikci sází rovněž výpravný snímek, americký Avatar: The Way of Water. Režisér James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Po více než deseti letech se znovu setkáváme s Jakem Sullym, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Premiéru v českých kinech bude mít Avatar 15. prosince.