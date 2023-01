Britská pošta vydává sérii známek věnovanou kapele Iron Maiden

Britský server BBC upřesňuje, že série známek bude mít celkem dvanáct kusů. Jsou na nich nejrůznější koncerty, které skupina absolvovala po celém světě, tváře jejich členů i jejich populární maskot Eddie. Z pohledu historie zachycují muzikantské období od roku 1980 do roku 2018.

Steve Harris z Iron Maiden k tomu uvedl, že jsou z projektu nadšení: „Známky vypadají skvěle. Myslím si, že zachycují naši podstatu, naši energii. Jsme hrdí, že si Královská pošta vybrala právě nás. Jsme si jistí, že naši fanoušci to cítí stejně.“

Na další světové turné vyrazí i letos. Jmenuje se The Future Past Tour, začíná koncem května a potrvá až do roku 2024. V rámci něj se kapela dostane rovněž do Prahy.