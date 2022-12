Metallica chystá desku i velké turné

Podle zprávy, kterou zveřejnila, bude kolekce obsahovat tucet písniček, bude delší než sedmasedmdesát minut a vyjde u vydavatelské společnosti Blackened Recordings. Písně na ní produkoval Greg Fidelman, jenž s kapelou pracoval na předchozím albu Hardwired… to Self-Destruct z roku 2016.

„Dvaasedmdesát ročních období tvoří prvních osmnáct let života, kdy se formuje naše pravá či falešná identita. Je to doba, během které nám rodiče řeknou, kdo jsme, je to doba, kdy se můžeme zaškatulkovat. Myslím, že neustálé zkoumání tohoto základního modelu a jeho dopad na současné vnímání světa jsou zajímavé. Mnohé ​​z našich dospělých postojů jsou rekonstrukcí zážitků z mládí nebo reakcí na ně. Jsou z nás buď vězňové vlastního dětství, anebo se vymaníme z pout,“ vysvětlil název nového alba zpěvák a kytarista James Hetfield.