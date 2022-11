Iron Maiden to rozbalí v největší české hale

Iron Maiden vystoupí 30. května 2023 v pražské O2 areně. Oznámila to pořádající agentura Live Nation. Vstupenky v ceně od 1790 Kč se začnou prodávat v pátek 11. listopadu. Britská kapela dorazí v rámci The Future Past Tour. Ze svého posledního alba Senjutsu zahraje i skladby, které naživo dosud nepředstavila. Důraz by měl být kladen i na písně z alba Somewhere In Time z roku 1986.

Foto: Petr Hloušek, Právo Iron Maiden nabídli během letošního pražského koncertu několik vizuálních podob pódia.

Článek Baskytarista Steve Harris k letošnímu koncertnímu turné, které mělo i zastávku na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu, říká: „Po vydání našeho posledního alba Senjutsu jsme probíhající Legacy of the Beast Tour trochu aktualizovali tím, že jsme koncert zahájili prvními třemi písněmi z alba, a to v kulisách japonského paláce.“ „Protože nemá příliš smysl to opakovat v rámci turné k albu Senjutsu, přemýšleli jsme o dalších možnostech a rozhodli se vrátit k Somewhere In Time. V průběhu let jsme měli od fanoušků spoustu žádostí, abychom hráli skladby z něho, takže je nyní zahrajeme. Přidáme i několik dalších, o kterých víme, že se lidem budou líbit. Obzvlášť potěšující také bude, že konečně zahrajeme některé z epičtějších skladeb na Senjutsu,“ dodává. Iron Maiden vznikli v roce 1975, přičemž první, eponymní album vydali v dubnu 1980. Od té doby uvedli na trh dalších šestnáct studiových desek, přičemž zatím poslední Senjutsu vyšla loni v září. Formaci tvoří Bruce Dickinson (zpěv), Steve Harris (baskytara), Dave Murray (kytara), Adrian Smith (kytara), Janick Gers (kytara) a Nicko McBrain (bicí). Jedna z nejvýznamnějších heavymetalových kapel v hudebních dějinách má na kontě ceny Brit Award, Grammy i Ivor Novello Award.