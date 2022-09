Zotročovali bezdomovce. Za odpor je trestali

Z obžaloby dále vyplývá, že obvinění muži zastrašovali další bezdomovce, kteří se poškozených zastali. „Stalo se to před stánkem s alkoholem, kde jeden z poškozených postával ve skupince lidí. Obžalovaný se ho snažil odvléci do auta i přesto, že se to jednomu z přítomných mužů nelíbilo. Josef Š. na něho namířil pistoli jako výhrůžku, pokud by jim chtěl v jejich počínání nějak bránit,“ popisoval situaci žalobce.