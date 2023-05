Kvůli pětce ze zkoušení zavraždil učitele mačetou, soud mu zpřísnil trest

„V žádném případě se nemůže jednat o zločin zabití,“ zamítl Řehákovo odvolání předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička s tím, že poškozený by se vůči obžalovanému musel chovat zavrženíhodně. „To, že ho vyzkoušel a dal mu známku, která se obžalovanému nelíbila, to za zavrženíhodné chování označit nelze,“ dodal soudce.

Řehák zaútočil na pedagoga loni na konci března v budově SOU Ohradní v pražské Michli poté, co od něj den předtím dostal ze zkoušení z předmětu sdělovací technika pětku. Původně ho chtěl upálit, ale nakonec se z časových důvodů rozhodl pro útok mačetou. Matka mu totiž řekla, že bude muset kvůli prospěchu změnit školu. To byla pro Řeháka poslední kapka. Nechtěl čekat, až mu dorazí objednané propriety k upálení učitele, rozhodl se jinak.

Řehák z místa činu utekl, resp. sešel ze čtvrtého patra do přízemí a vyskočil z okna, protože hlavní vchod by mu musel otevřít vrátný. Z Michle odjel na vlakovou zastávku Praha-Kačerov a odjel do Zbraslavi. Tam se pokusil ve Vltavě umýt si z kalhot krev a zavolal rodičům s tím, že prý neví, co se stalo ve škole. Zhruba po dvou hodinách od vraždy jej policie dopadla.