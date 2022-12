Vyprovokoval mě, řekl soudu mladík obžalovaný z vraždy učitele mačetou

„Jak jsem říkal všem, nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval. Já jsem za ním chtěl přijít a zeptat se, proč mi tohle udělal, proč se ke mně tak chová. Chtěl jsem ho jen vystrašit. Nechtěl jsem to udělat, ale do zkoušení se choval v pohodě, ale po tom posledním zkoušení mě totálně ponížil, zesměšňoval, vysmíval se mi, že nic neumím a že neudělám ani maturitu. Kdyby to řekl osobně, ale řekl to před celou třídou,“ prohlásil Řehák ve vyjádření k obžalobě.