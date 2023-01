Byla to blbost, omlouval se pozůstalým mladík obžalovaný z vraždy pražského učitele mačetou

„Chtěl bych říct paní K. (manželce zavražděného, pozn. red.), že je mi moc líto, co se stalo, a všem pozůstalým se strašně moc omlouvám. Byla to blbost, je to hrozný,“ rozbrečel se před soudem Řehák po přečtení svědectví manželky učitele, která ho také učila.

Ta policii řekla, že si ze dne moc nepamatuje kromě toho, jak po útoku přišla do kabinetu svého manžela, kterému již pomáhal jiný učitel, a viděla ho tam ležet v krvi. Manželovi se pak snažila pomoci, dokud ji kolega nedonutil jít na chodbu.

„Pak mi někdo řekl, že viděli žáka vybíhat z kabinetu. Neměla jsem konkrétní podezření. Konflikt či spor mezi manželem a Řehákem si nevybavuji,“ uvedla manželka ve výpovědi.

Dodala, že si je jistá, že Řehák nikdy k jejímu manželovi nepřišel na konzultaci. Podle předchozí výpovědi Řeháka mu ale při jedné konzultaci měl učitel chtít dát facku, mladík to ale podle svých slov nikomu neřekl.

Řehák měl jinak při soudu vedle občasného vzlykání hlavu skloněnou. Při jednání zazněly i psychologické a psychiatrické posudky.

Podle znalců z oblasti psychologie Řehák trpí smíšenou vývojovou dysfázií, která stěžovala jeho schopnosti komunikace a porozumění, proto potřeboval ve škole zvláštní zacházení, aby látku dostatečně pochopil.

Mimo to jeho mentální věk neodpovídá jeho vrstevníkům.

Nezvládal zkoušení

„Intelekt pana posuzovaného je dobrý, uvědomoval si, že někoho zabít je špatné. U něj postupně docházelo k vývoji vměstnaného afektu, měl pocit, že si učitel ho schválně potápí,“ podotkl soudní znalec a primář psychiatrie pražské Ústřední vojenské nemocnice Vlastimil Tichý.

„Dostal přesné otázky, učil se na to, ale stačilo, aby tam došlo k odklonu od otázek při zkoušení, a nebyl schopen dostatečně reagovat,“ dodal Tichý.

Poslední kapkou podle něj bylo to, že matka obžalovaného zmínila selhání u zkoušení a možnost, že bude muset ze školy odejít.

Státní zástupkyně Jana Murínová upozornila na to, že při výslechu Řehák prohlašoval, že se při činu cítil, jako by do něj vstoupil ďábel a nebyl to on.

„Je to zpětné vysvětlení, že to nebyl on, kdo udělal takový hrůzný čin. Říkal to pod vlivem emocí. Uvědomuje si, že zabít člověka je špatné,“ konstatoval Tichý.

Podle znalce z oboru psychologie podotkl, že se Řehák učil, ale bez úspěchu u zkoušek, a to vedlo k frustraci. Byl pod neustálým strachem, co přijde u zkoušení, že se nakonec rozhodl odstranit jeho příčinu – učitele.

Hrozí mu 14 let

Oba znalci navrhli, aby v případě trestu vězení byl umístěn do zařízení s nižší ostrahou. Řehák je obžalován z vraždy, za kterou mu hrozí 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně navrhla trest v dolní polovině trestní sazby, tedy kolem 14 let vězení.

Mladík je obviněn z toho, že 31. března dopoledne zavraždil učitele, který ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika.

Původně chtěl mladík učitele upálit, přičemž si na internetu objednal benzin a zapalovač. Nakonec se ale rozhodl vyřešit situaci ihned, jelikož mu matka řekla, že pokud se situace nevyřeší, bude muset změnit školu.

Student podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. Přišel do školy v Ohradní ulici, kde se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu.

Tam ho napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct.

Mladík podle žalobce zbraň v kabinetu nechal. V přízemí vyskočil z okna školy, hlavní vchod by mu totiž musel otevřít vrátný. Pak odjel vlakem na pěší zónu na Zbraslavi, kde si očistil oblečení od krve. Našel ho jeho dědeček. Mladíka pak zadržela policie.