Za vraždu učitele mačetou dostal student 12 let

„Jednání lze považovat za zvláště surové vzhledem k počtu ran, které vedly nejen k usmrcení, ale i devastaci těla. Je naprosto nepřijatelné, aby bylo jednání obžalovaného dáváno za vinu poškozenému, který se již nemůže bránit. To, že žák není schopen se naučit látku a dostane pětku, nemůže být akceptováno jako důvod fyzického útoku ze strany žáka,“ uvedla před soudem Murínová.

„Svého jednání upřímně lituji. Byl jsem psychicky na dně, vybouchly mi nervy. Chtěl bych svůj psychický stav léčit v léčebně. Měl jsem ten problém řešit jiným způsobem. Stydím se za své jednání a že jsem zlomil srdce pozůstalým i své rodině. Byla to obrovská chyba a nikdo z nás si to nezasloužil. Chtěl bych vrátit čas, aby se to nikdy nestalo,“ řekl Řehák.