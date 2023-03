Za fingovanou nehodu s autem fotbalisty Limberského padly statisícové pokuty

Tvrdila, že nedala přednost protijedoucímu vozidlu Bentley, které patří plzeňskému fotbalistovi Davidu Limberskému a za jehož volantem tehdy seděl jeho srbský kamarád Xhelal Muriqi (48).

Podle úterního rozsudku domažlického okresního soudu se jednalo o zinscenovanou nehodu a oba její aktéři dostali za pojistný podvod peněžité tresty v řádu stovek tisíc korun.

S pořádkovou pokutou 15 tisíc korun odešel včera od soudu i Limberský. Soud mu ji uložil za to, že se jako svědek nedostavil bez omluvy k minulému jednání.

Podle předsedy senátu Milana Anderleho oba obžalovaní po předchozí vzájemné domluvě předstírali událost s úmyslem neoprávněně získat od pojišťovny finanční prostředky ve výši nejméně 800 tisíc korun.

Nehodu popsala ukrajinská řidička policistům nejprve tak, že pod železničním mostem vjela mírně do protisměru, kde narazila do levé části protijedoucího bentley, které bylo následně odraženo do kamenného pilíře.

„Obě vozidla byla na komunikaci umístěna do takového postavení, aby nehoda působila věrohodně. Automobil Bentley byl pravou stranou najetý a opřený o zeď mostu,“ uvedla žalobkyně s tím, že poškození obou vozidel neodpovídalo vzájemnému bočnímu kontaktu pod viaduktem, který měl být příčinou nehody.

„Z důkazů je zřejmé, že vozidlo Bentley muselo být při vjezdu do prostoru pod mostem již vážněji poškozeno,“ konstatoval soudce.

Upozornil také na to, že obě vozidla krátce před nehodou jela za sebou stejným směrem a pak se najednou míjela v protisměru.

„Průběh nehody, tak jak ho popsali aktéři v podkladech pro pojišťovnu, je naprosto nereálný,“ prohlásil soudní znalec Antonín Váchal.

Auto prý měl půjčené

Oba obžalovaní před soudem odmítli, že by nehodu nahráli. „Pod most jsem vjel sedmdesátkou. Zaregistroval jsem proti mně světla a snažil se vyhnout, jak to šlo. Pak přišla rána, jak jsem se opřel o zeď. Byl jsem hlavně rád, že se nikomu nic nestalo, a žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ prohlásil Muriqi.

Podle svých slov měl auto tehdy od Limberského půjčené. „Jsme dobří kamarádi,“ dodal.

Své dřívější tvrzení o bočním střetu ukrajinská řidička před soudem korigovala.

„Možná jsme se o sebe jen lízli, ale nesčuchli se. Pán se mi snažil vyhnout a pak jsem slyšela ránu a viděla ho, jak stojí u zdi. Omluvila jsem se, že jsem mu nedala přednost, a zavolala policii,“ vypověděla cizinka s tím, že řidiče bentley neznala.

U soudu ale vyšlo najevo, že v té době byla přítelkyní jeho bratrance. O nehodě se Limberský podle svých slov dozvěděl s denním zpožděním.

„Pan Muriqi mi volal, co se stalo. Řekl, že to nebyla jeho vina. Tak jsem to nahlásil pojišťovně. Jeho jsem zplnomocnil k vyřízení pojistné události,“ prohlásil před soudem fotbalista s tím, že tohle vozidlo mu moc štěstí nepřineslo.

V září 2015 s ním naboural v opilosti. Následně fotbalistu podvedl jeho známý, jenž se měl postarat o opravu vozu.

Peníze, které na to od Limberského dostal, ale do servisu nepředal a nechal si je pro sebe. Poté Limberskému zase neznámý výtržník úmyslně poškrábal zaparkované bentley v centru města.

