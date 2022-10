Podvodný prodej Limberského auta jde k soudu

Osmačtyřicetiletý cizinec vůz nejprve naboural a pak jej havarovaný prodal za zády sportovce, který ho v té době ještě splácel leasingové společnosti. Vyinkasovanou částku od kupce si měl Srb nechat. Za pronevěru ho nyní posílá k soudu klatovský státní zástupce.

„Obviněný si úmyslně přisvojil a následně prodal automobil, který měl pouze svěřený do užívání od Davida Limberského,“ stojí v obžalobě.

Že se dopouští protiprávního jednání, muselo být obviněnému podle státního zástupce jasné, když na odboru dopravy klatovského městského úřadu proběhl z jeho iniciativy nestandardní převod vozidla na nového vlastníka.

Změnu v registru tehdy provedl Anton Kovarovič, a to bez plné moci od původního majitele i provozovatele vozidla. Novému vlastníkovi pak úředník vystavil duplikát velkého technického průkazu. Za zneužití pravomoci ho soud již pravomocně potrestal podmínkou.

Obviněný Srb se hájí tím, že jednal na pokyn Limberského. „Dostal jsem od něho plnou moc k prodeji vozidla s tím, že leasing už je plně uhrazen,“ tvrdí cizinec.

Limberský to ale vidí jinak. „Zplnomocnil jsem ho pouze k tomu, aby se vyřešila pojistná událost s havarovaným vozidlem. Vůbec by mě nenapadlo, že by k prodeji došlo dříve bez mého vědomí a bez vypořádání s leasingovou společností. Že se to stalo, jsem se dozvěděl až od policie,“ řekl fotbalista vyšetřovatelům.

Podle zjištění Práva zatím ani pojišťovna nevyplatila peníze za škodu při údajné nehodě, která se podle obviněného cizince stala v břenu 2019 na Domažlicku a kterou prý nezavinil.

Tvrdil, že do něj v zúženém podjezdu pod železniční tratí narazila řidička staršího mercedesu, která nerespektovala značku přednost protijedoucích vozidel.

Pod mostem údajně vjela mírně do protisměru, kde levou stranou narazila do levé strany vozu Bentley, který byl po střetu odražen do zdi železničního mostu a také do dopravního značení.

Policejní vyšetřovatelé ale došli k závěru, že nehoda byla nahraná a Srba i druhou řidičku obvinili z pojistného podvodu. Případ řeší domažlický soud, který zatím ještě nerozhodl. Havarované bentley od obviněného Srba koupila firma, která provozuje autobazar.

„Při přepisu vozidla na naši společnost mi dal cizinec duplikát velkého technického průkazu. Vysvětloval to tím, že původní majitel je slavná osoba a nechce, aby se vědělo, po kom to vozidlo je,“ uvedl policistům majitel firmy. Podle svých slov neměl podezření, že by bylo něco v nepořádku.

„Pokud by vozidlo nebylo s leasingovou společností vyřešeno, tak by na nás nemohlo být přepsané a nikdo by nevystavil duplikát technického průkazu,“ dodal majitel autobazaru, který později bentley prodal zájemci na Slovensko.

Limberský má nyní sám opletačky se zákonem. Nedávno ho policie společně s dalšími třemi muži obvinila z vydírání.

Všichni čtyři jsou podezřelí, že pod pohrůžkou střelné zbraně vymáhali po muži z Karlovarska čtyři miliony korun, které mu měl fotbalista v minulosti poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn.