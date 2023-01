Naboural Bentley půjčené od Limberského, pak ho měl za zády sportovce prodat

Vyinkasovanou částku 850 tisíc korun od kupce si měl obžalovaný podle vyšetřovatelů nechat. Případ se nyní dostal před soud.

„Nebudu vypovídat,“ řekl cizinec před soudem. Uvedl pouze, že nic neudělal. „S panem Limberským jsme kamarádi, já jsem se řídil jen podle jeho pokynů, včetně prodeje,“ řekl obžalovaný.

Že se dopouští protiprávního jednání, mu podle státního zástupce muselo být jasné, když na odboru dopravy klatovského městského úřadu proběhl z jeho iniciativy nestandardní převod vozidla na nového vlastníka.

Změnu v registru tehdy provedl Anton Kovarovič, a to bez plné moci od původního majitele i provozovatele vozidla. Novému vlastníkovi pak úředník vystavil duplikát velkého technického průkazu. Za zneužití pravomoci ho soud již pravomocně potrestal podmínkou.

Limberský před soudem uvedl, že obžalovanému vůz půjčil s tím, aby se poohlédl po nějakém kupci.

„Pak mě informoval o tom, že měl nehodu, kde není viníkem. Zplnomocnil jsem ho pouze k tomu, aby se vyřešila pojistná událost s havarovaným vozidlem s tím, že pak budeme řešit, co dál. Nechal jsem si ještě od obžalovaného podepsat uznání dluhu 2,5 milionu korun, což byla částka, za kterou jsem chtěl vůz po doplacení leasingu prodat. Že obžalovaný vůz prodal, jsem netušil a dozvěděl jsem se o tom až od policie,“ řekl fotbalista.

Podle zjištění Práva zatím ani pojišťovna nevyplatila peníze za škodu při údajné nehodě, která se podle obviněného cizince stala v břenu 2019 na Domažlicku a kterou prý nezavinil.

Tvrdil, že do něj v zúženém podjezdu pod železniční tratí narazila řidička staršího mercedesu, která nerespektovala značku přednost protijedoucích vozidel.

Pod mostem údajně vjela mírně do protisměru, kde levou stranou narazila do levé strany vozu Bentley, který byl po střetu odražen do zdi železničního mostu a také do dopravního značení.

Foto: Patrik Biskup, Právo David Limberský ve čtvrtek u soudu

Policejní vyšetřovatelé ale došli k závěru, že nehoda byla nahraná a Srba i druhou řidičku obvinili z pojistného podvodu. Případ řeší domažlický soud, který zatím ještě nerozhodl. Havarovaný bentley od obviněného Srba koupila firma, která provozuje autobazar.

„Při přepisu vozidla na naši společnost mi dal cizinec duplikát velkého technického průkazu. Vysvětloval to tím, že původní majitel je slavná osoba a nechce, aby se vědělo, po kom to vozidlo je,“ uvedl majitel firmy. Podle svých slov neměl podezření, že by bylo něco v nepořádku.

Foto: Biskup Právo, Právo Obžalovaný Zhelal Muriqi

„Pokud by vozidlo nebylo s leasingovou společností vyřešeno, tak by na nás nemohlo být přepsané a nikdo by nevystavil duplikát technického průkazu,“ dodal majitel autobazaru, který později bentley prodal zájemci na Slovensko.

Limberský má nyní sám opletačky se zákonem. Nedávno ho policie společně s dalšími třemi muži obvinila z vydírání. Všichni čtyři jsou podezřelí, že pod pohrůžkou střelnou zbraní vymáhali po muži z Karlovarska čtyři miliony korun, které mu měl fotbalista v minulosti poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn.

Peníze prý chtěl Limberský, protože nebyl spokojený s výnosem své investice. Hrozí mu až osm let vězení.