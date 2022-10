Fotbalista Limberský byl obviněn z vydírání

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva v pátek uvedl, že čtveřice mužů ve věku 37, 39, 46 a 48 let je obviněna ze zločinu vydírání. „Hrozí jim až osm let vězení,“ doplnil Kopřiva. Potvrdil také, že se jednalo o spor kvůli uhrazení finančních prostředků, které měl 39letý obviněný v minulosti poskytnout poškozenému na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn.

Podle zdroje Práva měl Limberský na poškozeného křičet, že ho okradl a že chce zpět svoje peníze. Vzápětí další ze čtveřice obviněných požádal přítomné hosty, aby ze salonku odešli. Poté si k poškozenému údajně přisedl, vytáhl pistoli, se kterou ho nejprve udeřil do zátylku a poté mu ji přiložil k hlavě a opakovaně se ho ptal, do kdy peníze vrátí. Muže nechali odejít poté, co jim měl slíbit, že peníze vrátí do konce listopadu.

U Limberského to není poprvé, co při investování vsadil na špatného koně. Známý je případ, kdy z fotbalisty pod záminkou společného byznysu s luxusními auty vylákal přes pět milionů Čeněk Pazderka. Za to ho soud poslal za podvod na sedm let do vězení.