Třináctiletý chlapec ubodal opilou babičku. Ponižovala ho

Tragická událost se stala v malé obci na Chebsku. Chlapec tehdy doprovázel opilou babičku z rodinné oslavy do jejího domu. „Došlo ke slovní hádce mezi ním a jeho babičkou, která ho pod vlivem alkoholu dlouhodobě ponižovala a urážela. Zaútočil na ni kuchyňským nožem a dvaačtyřicetkrát ji zasáhl do různých částí těla. Rány mířily na hlavu, do krku, hrudníku, břicha, zad a nohou,“ konstatovali policejní vyšetřovatelé.

„Říkala, že nic nedokážu, a nadávala mně do debilů. Chtěla mi dát facku, tak jsem popadl nůž a sekl ji do ruky. Začala do mě kopat a v tom okamžiku jsem ji bodl do hrudníku. Řvala bolestí a znovu mě sprostě urážela. Bouchlo to ve mně a začal jsem do ní sekat jako sekerou,“ popisoval školák, co se dělo v domě. Po činu chvíli uvažoval o útěku. Nakonec se přiznal rodičům.