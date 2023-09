Soud potrestal covidovou vzpouru vězňů. Až 4,5 roku za mřížemi a peníze pro vězeňskou službu

I kvůli tomu, že svou vinu na vzpouře po celou dobu řízení odmítal, a také kvůli jeho minulosti, kdy byl opakovaně odsouzen za páchání trestné činnosti, navrhl státní zástupce trest ve výši pěti let.

Advokáti obžalovaných shodně navrhli zproštění obžaloby obou mužů. Opeltův právník řekl, že 29 svědků vypovědělo v jeho prospěch, mezi nimi i ředitel věznice. Advokát Lukáče uvedl, že jeho klient není osobnostně typ, který by se spolčoval.

Ještě před závěrečnými řečmi soud přehrál hovory Lukáče s jeho družkou z obou dnů nepokojů. Lukáč svou partnerku opakovaně žádal, aby k branám věznice zavolala televizní štáb. „Je tady koronavir,“ opakoval do telefonu. V pozadí byl slyšet hluk bouřících se vězňů. „Vem si roušku,“ odvětila mu partnerka a ujistila ho, že do televize zavolá.

Oba obžalovaní byli v době protestů ve výkonu trestu. Opelt byl později propuštěn na svobodu, poté opět nastoupil do výkonu trestu a nyní už je znovu na svobodě. Zahájení pátečního jednání se osobně zúčastnil. Po chvíli však požádal soudce o pokračování v jeho nepřítomnosti, údajně kvůli zdravotním problémům.

Do protestů se v první den zapojilo 200 vězňů, druhý den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice a nepouštěla do obce nikoho kromě místních a dozorců z věznice. Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do vězení.