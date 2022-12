Šelmy hrozbou pro město. Ubikace půjde k zemi

Podle nich je chov šelem v zastavěných částech obcí nevhodný. „Může to vyvolat oboustranný stres jak u lidí, tak u zvířat. V tomto případě by navíc nebylo logické, abychom povolili chov těchto zvířat tam, kde není možné pro ně legálně postavit vhodné ubikace, neboť to odporuje územnímu plánu,“ uvedl už dříve zástupce Krajské veterinární správy v Plzni. Jak dodal, v ilegálně provozované stavbě nemůže existovat tolerovatelný chov.