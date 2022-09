Zahradní houpačka udělala z pumy americké hravé koťátko

Jak napsal list The Wichita Eagle, Thaddeus Wells nastražil kameru nedaleko pramene, kam se chodí krmit divoká zvěř. Doufal, že se mu podaří natočit medvědí mláďata. Ale namísto toho kamera zachytila pumu, jak si hraje s houpačkou.

Na záběrech je vidět horského predátora, jak je nejprve trochu překvapený, když se to, co pokládal za kládu, pohne. Ale pak už se plně nechá okouzlit věcí, co se pohupuje sem a tam.