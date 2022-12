Neuhlídala psa, který pokousal pošťačku. 77letá žena dostala podmínku a má platit pojišťovnám

Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti potrestal nyní seniorku plzeňský okresní soud půlroční podmínkou a nařídil jí, aby zdravotním pojišťovnám uhradila za léčení poškozené přes 120 tisíc korun. Pošťačka ještě požadovala 100 tisíc korun za psychickou újmu. „Soud ji s tímto nárokem odkázal do civilního řízení,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Ženíšková. Rozsudek není pravomocný, obhájce i zmocněnkyně poškozené si nechali lhůtu pro případné odvolání.

Podle spisu seniorka psa, kterého hlídala své vnučce, špatně zajistila. „Náležitě nezvládla psa této rasy, a to vzhledem ke svému věku a fyzickým schopnostem,“ uvedla státní zástupkyně a s odkazem na svědecké výpovědi některých obyvatel obce pak poukázala na to, že pes byl agresivní a lidem naháněl strach.

„Jakmile pošťačka zazvonila, upozornila jsem ji, aby dál nechodila, že musím nejdřív zavřít psa. Zavolala jsem ho do domu a zavřela na chodbě,“ vypověděla seniorka, co předcházelo samotnému incidentu. Pak šla ven za doručovatelkou.

„Když mi na dvorku předávala balíček, pes přiběhl a zakousl se jí zezadu do stehna. Rychle jsem ho odehnala a zavřela do boudy,“ pokračovala obžalovaná žena.

Napadená doručovatelka podle svých slov vstoupila na pozemek, až když jí žena řekla, že je pes zavřený. „Předtím štěkal u vrat a skákal na ně. Když odběhl, paní na mě zavolala, že mohu jít dál. Jak jsem předávala balíček, tak se ten pes vyřítil z domu a běžel přímo na mě. Snažila jsem se schovat za tu paní. Pes se mi zakousl do nohy a trhal ji. Byla jsem v šoku. Tekla mi krev,“ líčila dramatické okamžiky žena, která dělá pošťačku přes 40 let.

Když se důchodkyni podařilo psa zahnat, přiběhl soused a poskytl zraněné první pomoc. „Měla potrhané stehno a krvácela. Ránu jsem ovázal a nabídl se, že ji odvezu do špitálu. Odmítla s tím, že má ve služebním autě větší částku peněz. Ošetřoval jsem ji asi pět minut,“ vypověděl. Pošťačku nakonec do nemocnice dopravila její kolegyně.

Starosta obce je z případu smutný. „Já tu paní znám prakticky od malička. Je to hrozně hodná ženská. Nedokážu si představit, že někde stojí před soudem jako zločinec. Už jenom to, co se stalo, je pro ni velký trest,“ reagoval už dříve starosta.