Razie v Brně: Co říká policejní spis o pokusu ovládnout brněnskou pískovnu Černovice

Svého cíle v podobě ovládnutí pískovny chtěli podezřelí podle policistů dosáhnout mimo jiné tím, že mínili snížit její ekonomický zisk, respektive tržní hodnotu. Údajně k tomu využili společnost ING-CZECH, která loni v červenci uzavřela s pískovnou podle policie nevýhodnou Rámcovou smlouvu o převzetí, využití a odstranění odpadu. V rámci by bylo možné do areálu přivézt až 350 tisíc tun odpadu ročně po dobu tří let.