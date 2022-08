Obžalovaný policista z úniků informací: Lustrovali všichni

„Lustrace jsem nijak neevidoval, nikdo mě to ani neučil. Všichni kolegové to dělali stejně, lustrovali jsme si, jak jsme chtěli. Dělal jsem to takhle na Městském ředitelství policie v Brně, pak na ÚOKFK i NCOZ. Asi to nebylo přesně podle interních předpisů, ale nebyl to trestný čin. Pracovali jsme s obrovským množstvím informací, jména ke mně létala ze všech stran. Bral jsem to jako svoji práci policisty na elitním celorepublikovém útvaru, že si prověřuji, co jsou ti lidé zač. Za 12 let u policie mně to nikdy nikdo nevytkl,“ popsal Medvec.