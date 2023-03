Na strážníka poštval psa, dvě strážnice zbil. Teď ho čeká vězení

K napadení u kolejí došlo loni o prázdninách. Místní strážník tam dohlížel na situaci u přejezdu, přes nějž se navzdory výstražným světlům vydal Čech držící na vodítku vlčáka. Když jej strážník zastavil, dočkal se hned spršky vulgárních urážek. „O co ti jde, p…, nech mě, nebo dostaneš na držku,“ obořil se dle spisu Čech na strážníka. Když byl upozorněn, aby se choval slušně, pustil psa z vodítka se slovy „drž ho“ a sám na strážníka zaútočil.

Čech uznal, že šel přes přejezd na červenou, násilí ale popíral. „To ten strážník mi nadával do blbečků, já jsem ho jen odstrčil,“ uvedl při výslechu. Strážník situaci viděl jinak. „Hned reagoval násilně, díval jsem se, jestli na mě pes neútočí a obžalovaný mě chytil do kravaty,“ stěžoval si.

Muž byl přitom v době útoku v podmínce za to, že předloni napadl v centru Brna dvě strážnice, kterým se nelíbilo, že močí na veřejnosti. Jedné ženě zlomil čelist a druhé způsobil otřes mozku.

Senát brněnského krajského soudu v čele se Šárkou Dufkovou neměl ale pro takové argumenty pochopení, když odvolání smetl ze stolu. „Obhajoba je účelová, nepřesvědčivá a nevěrohodná. Obžalovaný celý konflikt vysvětluje zcela nelogicky, byl to totiž on, kdo se okamžitě choval arogantně a agresivně. Výpověď strážníka navíc potvrzuje i svědek, který konflikt viděl,“ prohlásila soudkyně Dufková.

„Poštvání psa bylo jednoznačně správně vyhodnoceno jako použití zbraně. Obžalovaný má výrazné sklony k fyzickému násilí, v roce 2011 napadl druha matky pěstí do oka a tyčí do hlavy, předloni byl odsouzen za napadení strážnic. Trest vězení je tak logickým vyústěním. Hrozilo mu až šest let, takže uložený trest je ještě velmi mírný. Obžalovaný nemá ani žádnou sebereflexi,“ dodala Dufková.