Mladík v Ostravě kopal do policistů i jejich aut. Chtěl mermomocí za mříže

O případu ve čtvrtek informovala mluvčí policie Eva Michalíková. K prvnímu útoku došlo v minulém týdnu, kdy si mladý muž vyhlédl policejní vozidlo zaparkované před obvodním oddělením v Ostravě. Začal do něj kopat, a jakmile k němu přišel jeden z policistů, kopanec uštědřil i jemu.

„Když strážník vyšel z auta a vyzval mladíka, aby svého jednání zanechal, opět pokračoval v kopání, ale tentokrát ho směřoval vůči strážníkovi. Ten okamžitě muže zpacifikoval a poté předal do rukou policistů,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Okresní soud poslal muže do vazby. „Jak bylo u výslechu zjištěno, obviněný chtěl za každou cenu do vězení, a to z důvodu špatného rodinného zázemí. Proto přišel s myšlenkou napadnout strážce zákona,“ dodala mluvčí.