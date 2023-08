Muž se zranil při skoku do řeky Ostravice

Do samotné záchrany se tak zapojili hasiči. „Zraněného jsme ještě na vodní hladině opatrně uložili na speciální nosítka určená pro šetrný transport pacienta, a to zejména v případech, kdy má zachránce podezření na poranění míchy nebo páteře, a vynesli ho na břeh, kde si ho do péče převzali kolegové ze zdravotnické záchranné služby,“ dodal Kozák.