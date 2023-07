Dvouletá holčička spadla do nádrže s vodou, rodiče dostali podmínky. Nechápu za co, divil se otec

K události došlo poté, co rodiče se dvěma děvčátky ve věku čtyři a dva roky vrátili z výletu. Otec zamířil do sprchy, matka šla trhat jahody a děti měly podle pokynu jít ze zahrady domů. Nikdo ale nedohlédl na to, zda poslechly. Děti si místo toho šly hrát. Na zahradě bylo několik velkých nádrží s vodou, přičemž jedna byla snadno dostupná a děvče do ní spadlo.

Jednání rodičů vyhodnotil okresní soud v Třebíči jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Matku potrestal čtyřmi měsíci vězení s podmíněným odkladem na jeden rok, otec dostal ještě o dva měsíce vyšší trest se stejným odkladem. K tomu měli zaplatit zdravotní pojišťovně přes půl milionu korun na nákladech léčby jejich dcery. Oba se proti verdiktu odvolali, a případ tak posuzoval brněnský krajský soud.

„Jednání rodičů nenaplnilo znaky trestné činnosti, neporušili ani žádnou důležitou povinnost danou občanským zákoníkem,“ přednesla advokátka rodičů. „Je prokázáno, že já jsem u toho nebyl, byl jsem vevnitř. Asi ani kdybych s nimi nežil, tak bych byl stejně odsouzen. Je to moje děťátko, je mi to jako otci strašně líto, ale nejsem schopen pochopit, za co jsem byl potrestán,“ dodal pak otec.

Odvolací senát v čele s Halinou Černou verdikt prvostupňového soudu sice zrušil co do povinnosti platit náklady pojišťovně, jinak ale neměl pro argumenty rodičů, a zejména otce, pochopení.

„Je zcela bezpředmětné, jestli otec pověřil matku, aby děti hlídala. Oba jsou nositeli rodičovské odpovědnosti a oba se mají starat stejným způsobem. Sprcha není žádný závažný důvod, o otcově nezájmu svědčí to, že ani nevyšel ven, aby se podíval, co dělají děti. Obhajoba, že daly takto malým dětem pokyn, aby šly domů, nemůže obstát,“ pustila se do otce soudkyně Černá.

„Zvažovali jsme, jestli jsou rozdílné tresty správné. Matka projevila velkou sebereflexi, litovala svého jednání. U obžalovaného jsme i dnes viděli, že si vůbec neuvědomuje, že i jemu náleží ona zodpovědnost. Na místo toho, aby děkoval bohu, že dítě přežilo, tu předvedl vlastní stanovisko,“ nešetřila otce Černá.

Soud upozornil, že bylo vlastně jen otázkou času, kdy se něco stane. Nádrž byla sice osmdesát centimetrů vysoká, jenže byla přiražena ke studni, na níž byly ještě dvě dlaždice, čímž pádem k okraji zbývalo jen třicet centimetrů, což dvouleté dítě rozhodně nezastaví.

„Prý to takhle mají z důvodu, aby se mohl napít pes. Obhajobu, že děti poučují o tom, jak se ve vodě chovat a učí je plavat, soud neakceptuje. Oba rodiče jsou nadprůměrně inteligentní, takže mohli předvídat, že jim tam dítě spadne,“ dodala Černá.