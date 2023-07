Nesmyslný hazard. Řidič s nezajištěným batoletem vrazil do domu na Kolínsku, dítě je vážně zraněné

Transport malého dítěte vrtulníkem do nemocnice si vyžádala sobotní nehoda na Kolínsku, kde řidič vrazil čelně do domu. Předtím podle policie vjel do protisměru a naboural zaparkované vozidlo, ve kterém se rovněž zranil člověk. Okolnosti nehody vyšetřuje policie s podezřením na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Foto: Policie ČR Nehoda audi v Plaňanech

Článek Nehoda se stala v sobotu před polednem v obci Plaňany. „Řidič vozidla značky Audi jel ulicí Švermova a vjel do protisměru, kde vrazil do zaparkovaného auta Ford,“ informovala v neděli o nehodě mluvčí policie Michaela Richterová. V nabouraném fordu podle mluvčí byl muž, který se nárazem zranil. Šofér audi měl pokračovat dál a projet křižovatku, za kterou vrazil čelně do domu. V audi bylo podle Richterové malé dítě, které nebylo zajištěné v žádném zádržném systému. Podle informací Novinek mělo údajně sedět na klíně některému ze spolujezdců, policie tuto informaci oficiálně nepotvrdila, okolnosti nehody ještě vyšetřuje. Foto: Policie ČR Zraněné dítě přepravil po nehodě do nemocnice vrtulník U dítěte v batolecím věku, tedy mezi jedním a třemi roky, měli zdravotníci podezření na poranění páteře a přepravili ho podle mluvčího záchranky Marka Hylebranta vrtulníkem do pražské nemocnice v Motole. Celkem se podle Richterové v autě zranili čtyři lidé. „Vyšetřování nehody si převzali kriminalisté, kteří případ prověřují jako těžké ublížení na zdraví nedbalosti,“ upřesnila mluvčí s tím, že dechová zkoušky u řidiče vyloučila alkohol a čeká se ještě na výsledky krevního rozboru. Za zmíněný trestný čin uvádí zákoník v základní sazbě až dvouleté vězení. Případy, kdy dítě neční v autě řádně zajištěné, označují záchranáři jako mimořádný hazard. Kromě následků samotného nárazu hrozí rovněž otevření airbagu, který může být pro dítě fatálním rizikem. Foto: Policie ČR Vozidlo vrazilo čelně do domu Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Hromadná nehoda u Třebíče: Pět zraněných včetně malého dítěte Krimi