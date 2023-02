Auto na střeše, sněhová bouře. Silný vítr a ledovka dál komplikují dopravu

Silný vítr nadělal trable i na železnici. Například mezi Kralupy nad Vltavou a Roztoky u Prahy nejezdily od rána vlaky kvůli poruše trakčního vedení, jehož pád způsobil strom, který se do něj při vichru zřítil. Dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, provoz byl částečně obnoven po 9. hodině. Práce na opravě potrvají zhruba do 18:00.

V Libereckém kraji jsou hlavní tahy většinou holé a mokré, místy ale podle silničářů leží zbytky rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Uzavření silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov pro nákladní vozy nad 3,5 tuny by zatím mělo platit do 14:00.

Pro veškerý provoz silničáři v úterý uzavřeli silnici třetí třídy z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, na silnici jsou závěje a ze stromů obalených silnou vrstvou sněhu a ledu se odlamují i velké větve.

Sníh ve středu pozdě večer zasypal i silnice ve Středočeském kraji. „Je to projeté a prosypané, nejhorší to bylo od středečního večera do půlnoci, a to na Benešovsku a Kladensku,“ řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Ve čtvrtek kolem 7:00 byly všechny úseky sjízdné, některé se zvýšenou opatrností, dodal.