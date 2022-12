Půlhodina fyzické aktivity denně chrání před úmrtím na covid, potvrdila studie

„Ukazuje se, že cvičení je ještě důležitější, než jsme si mysleli,“ řekl Robert Sallis, klinický profesor na Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine v Los Angeles a hlavní autor nové studie.

Studie publikovaná v časopise American Journal of Preventive Medicine zkoumala anonymizované záznamy pacientů zdravotnických zařízení Kaiser Permanente. Výzkum zkoumal vzorek 194 191 dospělých, kteří měli v období od ledna 2020 do května 2021 pozitivní test na COVID-19 a byli požádáni, aby sami uvedli své pohybové návyky alespoň třikrát během dvou let před nákazou virem.