Očima Saši Mitrofanova: Pošlete je za ruskou válečnou lodí

Dmitrij Medvěděv by měl být brán vážně jako Putinova ústa, protože se jeho výhrůžky z minulosti naplňují v reálných zločinech Kremlu.

Jestliže se Rusko ústy místopředsedy své bezpečnostní rady samo prohlásilo za zemi mimo mezinárodní právo, neměl by být problém v tom, aby se s ním zacházelo prostředky, které leží mimo mezinárodní právo. To je poznámka k odpovědi na hrozbu z Ruska, kterou v těchto hodinách promýšlejí západní státníci.

Z našich běžných životů na úroveň vypracování státní politiky nedosáhneme. Stejně tak jsou mimo náš dosah vzteklí skunkové z ruského vedení. Co tedy můžeme udělat, aby člověk neměl pocit, že se zlo plíží ke dveřím jeho domu, a on zůstává bezmocný?

A nenechte se zmást: Ta nejhorší pakáž, která v Česku podporuje Putina, by ani chvíli neváhala, kdyby měla ty možnosti, co má Putin. Také by nás ničila.