Očima Saši Mitrofanova: Cinklý policajt ANO není hlavním ohrožením koalice

V neděli bylo další kolo v televizní Partii. Jurečku zkritizoval poslanec ANO Aleš Juchelka za nabízenou odměnu, pokud odvolaný šéf úřadu Viktor Najmon odejde sám. Považuje to za nestandardní odvolání. Jurečka to odmítl, jednal prý podle zákona, a naopak připomněl Juchelkovi podobné kauzy ANO.

Kdyby byl člověk úplně cynický, ilustroval by to známou hláškou z filmu Slavnosti sněženek o álejích. Ale cynismus není namístě, jde o běžný proces, kdy se veřejnost chce vyjádřit ke všemu, co ji zajímá. Takže i ty áleje jsou plné, protože to tak lidi chtějí.