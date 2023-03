Ale to se opět děje jen proto, že Rusko zahájilo invazi. Před ní Západ dodával Kyjevu jen ruční protitankové zbraně, které rozhodně nejde označit za útočné, i nyní se však brání dodávkám zbraní, které by Ukrajincům umožnily zasahovat ruské zázemí.

Pokud však Moskva označuje válku na Ukrajině za boj o přežití Ruska, je to nebezpečné, byť by to mělo za cíl jen zvýšit podporu války a ochotu mužů jít na frontu, neboť takovýto boj opravňuje nasadit všechny zbraně. V ruské jaderné doktríně stojí, že může použít své jaderné zbraně, pokud by byla ohrožena samotná existence Ruska.