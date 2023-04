Turecká holčička zachráněná z trosek po zemětřesení se po dvou měsících vrátila k matce

Malá Vetin byla předtím v Ankaře. Oficiální zdroje to nezmiňují, ale je pravděpodobné, že do hlavního města se dívka dostala společně s dalšími miminky v únoru prezidentským speciálem. Stejně luxusně se Vetin vezla i do Adany, kam s ní cestovala osobně turecká ministryně pro rodinu a sociální služby Derya Yaniková.