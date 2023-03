Rodiče jim svatbu zakázali, tak se vzali až po 60 letech

Rodiče mladé anglické dívky na začátku šedesátých let rázně odmítli její přání vdát se za kolegu z práce. Muž se pak odstěhoval do Austrálie a svou lásku neviděl několik desítek let. Ale nakonec se přece jen znovu setkali a vzali se.

Foto: Profimedia.cz Len Allbrighton a Jeanette Steerová

Článek Dnes osmasedmdesátiletá Jeanette Steerová a o rok starší Len Allbrighton se poznali jako pracovníci ve zdravotnictví na ostrově Wight. Našli v sobě takové zalíbení, že se chtěli brzy vzít a odstěhovat se do Austrálie. Ale rodiče Jeanette nechtěli o svatbě ani slyšet. V roce 1963 totiž dívky mladší než jednadvacet let potřebovaly ke sňatku zákonný souhlas rodičů. A ti ho tehdy dát odmítli, dívce tehdy bylo pouze osmnáct, píše server New York Post. Vztah dvou mladých lidí tak skončil velmi záhy a Len se zanedlouho do Austrálie odstěhoval sám. Postavil si tam dům, oženil se a narodily se mu tři děti. Vdala se také Jeanette a měla dvě děti. Wenzi wawili ambao walikuwa wapenzi walipokuwa vijana hatimaye wamefunga ndoa, miongo sita baada ya wazazi wao kusitisha... Posted by Didastv Habari on Wednesday, March 22, 2023 Cesta k tomu, aby oba mohli být opět spolu, se začala otevírat v roce 2015, kdy zemřela Lenova manželka. Rozhodl se tedy Jeanette najít a odjel do Anglie, kde v knihovně ve volebním seznamu našel její adresu. „Měl jsem strach, protože jsem nevěděl, jaká bude její reakce,“ popisoval své pocity, když došel k jejímu domu a nahlížel přes plot do zahrady. Musela lhát manželovi Jeanette se vyšla podívat, kdo to venku stojí a nejprve Lena vůbec nepoznala. „Málem jsem umřela, když jsem zjistila, kdo to je,“ podává svou verzi setkání po mnoha letech. Ale tehdy byla pořád ještě vdaná, a tak Lena téměř odehnala a manželovi pak řekla, že u plotu byl nějaký cizí muž, který se ptal na cestu. Ale když o dva roky později její muž zemřel, rozhodla se Lena sama kontaktovat. Jeho adresu znala z vánočního přání, které jí už dříve poslal. Pak již nebylo daleko k dalšímu setkání a Len také své dávné lásce navrhl, aby se k němu přestěhovala. Jejich vztah pak již jen vzkvétal a letos v únoru se po 60 letech konečně vzali. Miliardář Murdoch se bude v 92 letech zase ženit Koktejl