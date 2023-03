Novozélandským teenagerům pomáhá s rozchody vláda

Vládní kampaň Love Better je na první pohled zcela banální. Cílí totiž na generaci Z, tedy mladé lidi mezi 16 a 24 lety, kteří se nedokážou vyrovnat s partnerskými rozchody. Projekt, v němž vystupují skuteční mladí lidé po rozchodech, má ostatním dát návod, jak se s rozchodem vyrovnat a jak zpracovat své pocity.

„Tento přístup nezkoušela žádná jiná vláda na světě,“ řekla listu The Guardian náměstkyně ministra pro sociální rozvoj Priyanca Radhakrishnanová.

Kampaň bude vedle dalších videí zahrnovat také články, podcasty a další obsah nejen na sociálních sítích. Její tvůrci vzešli z řad lidí, kteří si těžkým rozchodem již prošli, takže mají k tématu co říci. Zároveň zdůrazňují, že v žádných materiálech nebudou figurovat žádní herci nebo smyšlené osoby.

Vláda tuto kampaň dává do souvislosti s vysokou mírou domácího násilí, které na Novém Zélandu považují za jeden z největších společenských problémů. Podle výzkumu z loňského roku každý šestý mladý člověk v zemi zažil ve vztahu i nějakou formu fyzické konfrontace.

Stejný výzkum zjistil, že 87 procent mladých ve věku 16 až 24 let, kteří již zažili partnerský vztah, po rozchodu cítilo „větší než běžnou psychickou újmu“. Přitom 55 procent mladých Novozélanďanů si není jistých, zda by vůbec dokázalo vztah ukončit takříkajíc bezbolestně.

Zda bude kampaň úspěšná, by se mělo ukázat během tří let, na které je naplánovaná. Stát by měla lehce přes 90 milionů korun.