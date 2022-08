Holčička přivedla do parku aligátora na vodítku

Plaz patří muži jménem Joie Henney. Ten více než třicet let pracoval jako ošetřovatel a záchranář plazů. Před šesti lety ho kontaktoval jeho známý na Floridě. „V té oblasti je aligátorů nadbytek,“ uvedl pro server CNN Henney. Někteří odchycení aligátoři, kteří se příliš zabydleli v blízkosti lidí tak musí být utraceni nebo převezeni do zajetí, dodal Henney.

„Wally se dost liší od jakéhokoliv aligátora, se kterým jsem se za třicet let mé praxe setkal,“ uvedl Henney. „Nevykazuje zlost, nevykazuje žádné známky agrese. A nedělá to od doby, co byl chycen. Nikdy jsme moc neporozuměli tomu proč,“ vysvětlil muž.