Dánský umělec musí vrátit skoro dva miliony, do galerie dodal jen prázdná plátna

Jens Haaning je dánský konceptuální umělec, jehož tvorba se zaměřuje na boj proti moci a nerovnosti. O jeho díla projevilo zájem Muzeum moderního umění v dánském městě Aalborg, a proto ho v roce 2021 požádalo, zda by znovu nevytvořil svá dvě předchozí díla.

Muzeum tyto kusy nakonec přece jen vystavilo, ale okamžitě začalo podnikat příslušné právní kroky. „Nejsme bohaté muzeum. Musíme si dobře rozmyslet, jak použijeme naše finance, a neutrácíme více, než si můžeme dovolit,“ řekl k tomu ředitel muzea Lasse Anderson serveru The Guardian .

Haaningovi se to vůbec nelíbí. V dánském rozhlasu se nechal slyšet, že to bylo právě muzeum, kdo porušil smlouvu. A rozhodně odmítá, že by si peníze nechal neoprávněně.